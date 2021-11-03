17 yaşındaki Deniz Dede bulundu mu? Deniz Dede kimdir, ne oldu? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DENİZ DEDE BULUNDU MU?

17 yaşındaki Deniz Dede, İstanbul'da lokantada çalışıyordu. 1 Kasım Pazartesi günü saat 06:49 saatinde, Alibeyköy Eyüp istikametinde giderken kayboldu.

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