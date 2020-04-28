17. Türsak Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 proje belli oldu 17 yıldır destek veren ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda finale kalan 20 proje ön jüri toplantısı sonucu belirlendi.

Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine yönelik; senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17. "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda ön jüri toplantısı sonucu finale kalan 20 eser belirlendi.

Yarışmanın sonuçları ilk olarak TÜRSAK Vakfı'nın YouTube kanalında başarılı oyuncu Hatice Şendil'in katılımıyla canlı yayımlanan Senaryo Sohbetleri programında açıklandı. 20 proje; 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Yönetmen Bora Talat Oyacı, Yapımcı Gülnaz Gökçen ve İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Perihan Taş Öz'den oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla belirlendi.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılım gerçekleştiği yarışmada Derya Eroğlu'nun Ayakkabı, Turap Başel'in Bağ, İnan Erbil'in Belki Bir Gün Gideriz, Melih Önder'in Beni Aya Uçur!, Nadir Kocakaya'nın Cevapsız Arama, Muhammed Günaydın'ın Dur Bak Dinle Geç, Serdal Altun'un Eksik, Caner Akkurd'un Entropi-Köpekbalığı, Akasya Galiba'nın Gölgesizler, Doğan Belge'nın İnşaattaki, İrem Günen'in Kalanlar, Yiğit Armutoğlu'nun Majid'den Sevgilerle, Doğukan Tatar'ın Mandalina, Hakan Ece'nin Nereye Anne?, Soner Akalın'ın Ortadoğu Televizyon Hastanesi, Feyzi Baran'ın Pembe Krampon, Gizem Özer'in Sirayet, Begüm Aksoy'un Smirna'nın Çukuru, Hakan Eyilik'in Su Birikintileri ve Çamurlar ve Ferit Göktaş'ın Tablodaki Kadın adlı senaryoları finale kaldı.

17 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve ödüllendirildi. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje; Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından belirlenecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 10 projeye 6 bin TL maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Geleneksel olarak 17 yıldır başarıyla gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" bir yandan Türk sinemasının geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Bültenler