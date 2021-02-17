17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu | İBB Trafik Yoğunluk Haritası! İstanbul E5 trafik durumu! İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameraları!
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17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu | İBB Trafik Yoğunluk Haritası! İstanbul E5 trafik durumu! İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameraları!

17.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:07
17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu | İBB Trafik Yoğunluk Haritası! İstanbul E5 trafik durumu! İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameraları!

17 Şubat 2021 Çarşamba günü İstanbul'un dört bir yanında yoğun bir kar yağışı, fırtına ve don hakim. Uzun yıllardır ilk defa böyle yoğun bir kar yağışı yaşayan İstanbullular trafikte sıkıntı çekiyor. İşte, 17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Haritası! İstanbul E5 trafik durumu! İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameraları!

Haftalardır Meteoroloji tarafından uyarılan yoğun kar yağışı bugün kendini gösterdi! 1987'deki gibi bir kar yağışı beklendiğinin söylenmesi üzerine trafik konusunda alarma geçildi! Bu sabahtan itibaren İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde kardan dolayı trafikte aksamalar, yol kapanmaları ve hatta trafik kazaları görüldü. Bugün yola çıkacak olan sürücüler ya da yolda olan sürücüler, 17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu nasıl? öğrenmek ister ve buna göre rota çizmek isterlerse, İBB Trafik Yoğunluk Haritası, İstanbul E5 trafik durumu bilgilendirmesi, İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameralarını aşağıda bulabilirler!

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA İBB TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL?

İBB Trafik Yoğunluk Haritası sayesinde kapalı yollar, açık yollar, trafik durumu gibi birçok seçeneği direkt olarak haritadan görebilir ve rotanızı çizebilirsiniz!

17 Şubat İBB Trafik Yoğunluğu | İBB Trafik Yoğunluk Haritası! İstanbul E5 trafik durumu! İBB trafik canlı takip linki! İBB trafik kameraları!

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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