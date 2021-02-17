17 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
17 Şubat Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 643. bölüm fragmanı izle!
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
16 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 16 Şubat Salı günü çeyreğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışması 16 Şubat birincisi Esra oldu.
Esra: 17
Aysun:17
Zeynep: 14
Ayten:13
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA 1.'Sİ KİM OLDU?
Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de. 17 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli değil.