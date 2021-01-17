17 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
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17 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

17.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 06:45
17 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

17 Ocak 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Maraşlı

02:15 Kanatsız Kuşlar

04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Hercai

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

11:45 Dizi TV

12:35 Akıncı

13:30 Unutursam Fısılda

15:50 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

20:00 Hercai

23:00 Hercai

Kaynak: InterSinema.com

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