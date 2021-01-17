17 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
17 Ocak 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Maraşlı
02:15 Kanatsız Kuşlar
04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Hercai
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
13:30 Unutursam Fısılda
15:50 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
20:00 Hercai
23:00 Hercai
Kaynak: InterSinema.com