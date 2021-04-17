17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Nisan 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Union Berlin
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Stadyum
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:25 Hava Durumu
14:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adana Demirspor - GZT Giresunspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com