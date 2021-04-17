17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
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17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

17 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

17 Nisan 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

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Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Union Berlin

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Stadyum

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Avrupa Stüdyosu

14:25 Hava Durumu

14:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - GZT Giresunspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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