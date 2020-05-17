17 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Son Durak
00:40 Müfettiş Gadget
01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
01:30 Evde Biz Bize
02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
03:55 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3
10:00 Dizi TV
10:50 Kuruluş Osman
12:10 Jumanji: Vahşi Orman
14:25 Kardeş Payı
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Şansımı Seveyim
22:55 Yalan Dolan
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com