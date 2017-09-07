17. Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali Başladı
Havsa Belediyesi'nce düzenlenen, 17. Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı.
Havsa Belediyesi'nce düzenlenen, 17. Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı.
Fatih Caddesi'nde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.
Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, belediye düğün salonunda festival açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Havsalı vatandaşları ailesinden ayrı tutmadığını söyledi.
Festivalin gelenekselleştiğini belirten Tekin, "Hasat dönemi her yer hareketlenir. Havsamız tarım ve hayvancılığıyla ön plana çıkmaktadır. İlçemiz de hasat döneminde hareketlenmektedir. Havsalı vatandaşlarımızın festival süresince gönüllerince eğlenmesini diliyorum. Festivalimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Festivale, CHP Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri, Bosna Hersek ve Bulgaristan halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı.
Festival, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.