16 Yılda Akim'e 2,5 Milyon Başvuru

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 16 yaşına giren AK Parti İletişim Merkezine (AKİM) bugüne kadar gelen 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'inin anında çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde 6 Mart 2003'te hizmete giren AKİM'in 16 yaşında olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde hayata geçirmiş oldukları Beyaz Masa örneğinden hareketle kurulan AKİM, kurulduğu günden bu yana tüm Türkiye'de gönül seferberliğine devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti genel merkezinde ve 81 il başkanlığında yüz yüze, telefonla mobil uygulamayla ve internet yoluyla milletin istek ve önerilerini can kulağıyla dinlediklerini belirten Sarıeroğlu, başvuruların takipçisi olduklarını etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar AKİM'e gelen 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'i anında çözüme kavuşturuldu.

Bugün 'Önce Millet Önce Memleket' diyerek teknolojinin son imkanlarını seferber ettik, AK Parti İletişim Merkezimizi yeniledik. Şimdi yenilenen yüzümüzle milletimizin sesine daha hızlı ve etkin kulak veriyor milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. 'Milletin sesi rehberimizdir' diyerek, milletimizden aldığımız güçle bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve tutku ile çalışmalarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğiz.

AK Parti İletişim Merkezimizin (AKİM) 16. yaşını kutluyor, Genel Merkezimiz, 81 ilimizdeki AK Parti İletişim Merkezi temsilcilerimiz ve AK Parti ailemiz adına milletimize AKİM'e duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyor, vatandaşlarımızla gönül bağımızı, muhabbetimizi kuvvetlendiren AKİM ile daha nice seneler diliyorum."

Kaynak: AA