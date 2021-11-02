16 yaşında anne oldu, kızıyla kendisini yan yana görenler gözlerine inanamıyor

TikTok'ta @jessicaalvarez712 adıyla yayın yapan bir kadın, başından geçenleri anlattı. 16 yaşında çocuğunu kucağına aldığını belirten Jessica Alvarez, şimdi kızının 15, kendisinin ise 32 yaşında olduğunu ifade etti. Alvarez, kendilerini görenlerin "Anne - kız" yerine "İkiz kardeş" tanımlaması yaptığını anlattı.

"YÜZDE 100 BENİM KIZIM"

Genç kadının videoyu paylaşmasının ardından çok sayıda kullanıcı, genç kızın Alvarez'in çocuğu olmadığını söyledi. Ancak Alvarez, gelen yorumların doğru olmadığını ve görüntülerdeki kızın kesinlikle kendi çocuğu olduğunu belirtti.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Genç kadına eleştirilerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da geldi. TikTok kullanıcıları, binlerce izlenen videonun altına "İkiniz de çok güzel ve güçlüsünüz, böyle kalın" şeklinde yorumlarda bulundu. İkilinin benzerliği de gözlerden kaçmadı.

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