16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok?

Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! 16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın neden yok?