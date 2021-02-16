16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok?
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16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok?

16.02.2021 09:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:24
16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok?

Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! 16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın programda neden yok? Demet Akalın neden yok?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın neden yok? 16 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı? Demet Akalın programda neden yok?

16 ŞUBAT SALI DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Seher Dilovan,

Tuğba Altıntop,

Alan Dere

DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün programda yer almayacak.

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