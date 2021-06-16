16 Haziran 2021 Kanal d Yayın Akışı
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16 Haziran 2021 Kanal d Yayın Akışı

16 Haziran 2021 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:55 Aşkın Tarifi

04:00 Gelinim Mutfakta

05:30 Bodrum Masalı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:45 Baht Oyunu

23:45 Aşkın Tarifi

16 Haziran 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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