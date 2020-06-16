16 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 16 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Soğuk Savaş 01:47 Abluka 02:10 Yüksek Sosyete 03:10 Benim Tatlı Yalanım 04:30 Türk Müziği 05:30 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 20:00 Bıçkın 21:45 Ketenpere Kaynak: InterSinema.com