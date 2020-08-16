16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:20 Aktüel Futbol
01:30 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
03:30 İleri Üçlü Transfer
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:00 Unutulmaz Maçlar
08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Transfer Gündemi
10:00 İleri Üçlü Transfer
12:00 NBA Saati
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Haftasonu
17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Hedef Süper Lig
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com