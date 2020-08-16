16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 16 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:20 Aktüel Futbol 01:30 Transfer Gündemi 03:20 Transfer Gündemi 03:30 İleri Üçlü Transfer 05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler 07:00 Unutulmaz Maçlar 08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Transfer Gündemi 10:00 İleri Üçlü Transfer 12:00 NBA Saati 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Avrupa Stüdyosu 14:00 Muhabir Saati 16:00 Avrupa Stüdyosu 16:00 Spor Haftasonu 17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Hedef Süper Lig 18:00 Muhabir Saati 20:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Aktüel Futbol 22:00 Spor Akşamı 23:05 Transfer Gündemi Kaynak: InterSinema.com