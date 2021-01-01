155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

01.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:11
155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Rabia Güran, sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisinin doğum günü için pasta alacak babasına izin istedi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Rabia Güran, sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisinin doğum günü için pasta alacak babasına izin istedi. Bunun üzerine ekipler, pasta ve çeşitli hediyelerle Rabia'nın evine giderek sürpriz yaptı.  

Kurtalan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Rabia, bugün doğum günü olduğunu ve babasının pasta almayı unuttuğu için dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla ekipler doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle Rabia'nın evine gitti. Karşısında polisleri ve doğum günü pastası gören Rabia'nın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük Rabia, anne ve babasının pasta almayı unuttuğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de 155'i aradığını belirterek, "Babam için izin istedim. 'Neden' diye sorduklarında, 'bugün benin doğum günüm, babam bana pasta alacak' dedim. Bunun üzerine polis ağabeylerim bana pasta ve hediyeler getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum" dedi. Güran ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti. 


155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Vitor Hugo Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Çocuk Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 23:12:56. #1.14#
title