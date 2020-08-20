1500 yıllık Orta Çağ "şapel"inde meydana gelen çökmeye müdahale edilecek
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1500 yıllık Orta Çağ "şapel"inde meydana gelen çökmeye müdahale edilecek

Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda yer alan 1500 yıllık Orta Çağ şapelinde yer yer meydana gelen çökmeleri önlemek için müdahale edilecek.

20.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:58

Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda yer alan 1500 yıllık Orta Çağ şapelinde yer yer meydana gelen çökmeleri önlemek için müdahale edilecek.

Tarihi milattan önce 1. yüzyıla dayanan ve bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerin izlerini taşıyan Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'ndaki kaya oyma yapılı şapelin giriş kısmındaki tavan bölümünden kaya parçaları koptu.

Şapelde meydana gelen çökmeden dolayı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, şapeldeki tahribatın devam etmesini önleyici ön müdahale uygulamaları yapılması kararı aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy Kalesi'nin batı yamacında bulunan kaya oyma şapelin geleceğe taşınmasıyla ilgili alınan kararın sevindirici olduğunu belirtti.

Beksaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentin yakınında yer alan çimento fabrikasının faaliyetlerinden dolayı yaşanan sarsıntılar ve alanın zayıf kayaç yapısının şapelde tahribata neden olduğunu iddia etti.

Antik kentin 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu hatırlatan Beksaç, şapelin korunması için önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Beksaç, geçmiş yıllarda yapılan kazı çalışmalarının bu yıl salgın dolayısıyla yapılamadığını da sözlerine ekledi.

1500 yıllık Orta Çağ 'şapel'inde meydana gelen çökmeye müdahale edilecek

Kaynak: AA

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