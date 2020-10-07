15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı

15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki bir kıza elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki bir kıza elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polisi karşısında görünce sağır ve dilsiz numarası yapan Ebubekir Ö., bir süre sonra suçunu itiraf etti.

Olay dün, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.'nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi. Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.?yü yakaladı. Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi. Ebubekir Ö. polisleri görünce sağır ve dilsiz numarası yapmayı çalıştı. Bir süre sonra dili çözülen Ebubekir Ö.?nün yaptığından pişman olduğu ve her şeyin bir anda geliştiğini söylediği öğrenildi. Ebubekir Ö.?nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Ebubekir Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT