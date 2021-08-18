15 yaş aşı iptal mi? MHRS 15 yaş üstü aşı randevusu alınamıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı aşı yaşının 15 yaşa düştüğünü açıklamıştı. Ve randevuların alınması gerektiğini söylemişti. Aşı hakkı tanınan 15-18 yaş arası gençler, aşı olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrendi. Peki, 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 15 yaş aşı iptal mi? MHRS 15 yaş üstü aşı randevusu alınamıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaşa15'e düşmüştü. 18 yaşından 15 yaşına kadar tüm vatandaşlar aşı randevusu almış hastaneye gitmişti. Peki, 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 15 yaş aşı iptal mi? MHRS 15 yaş üstü aşı randevusu alınamıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde...

15 YAŞ AŞI İPTAL Mİ?

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YENİDEN DENEYİN!

Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

4. DOZ İÇİN NE GELECEK?

Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta vize kolaylığı için iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulanan tüm vatandaşlara 4'üncü doz aşı hakkı tanımıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ancak yurtdışına çıkacak kişilerin beyana dayalı mı yoksa bir belge göstererek mi 4'üncü doz aşılarını yaptırabilecekleri henüz netleşmedi.