15 Temmuz'un kilit isimlerinden Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi! Yüksek Askeri Şura 2020 kararları neler? 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'nin vurulması emrini veren eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Yüksek Askeri Şura'da emekli edildi. Yüksek Askeri Şura nedir? Yüksek Askeri Şura üyeleri? Yüksek Askeri Şura kararları neler? Zekai Aksakallı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA 2020 KARARLARI NELER?

Yüksek Askeri Şûra'da 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen paşalar arasında 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral Metin Temel de var.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 2017'de 2. Kolordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 2018'de Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Aksakallı,15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığının darbeci askerlerin eline geçmesini önlemişti. Orgeneral Temelli ismi de apolet polemiği ile gündeme gelmişti.

Zekai Aksakallı

KUVVET KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ kararlarına göre; Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı.

Metin Temel

GENERAL/AMİRAL SAYISI 347 OLACAK

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERALLER

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

YAŞ, Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere kurulan bir kuruldur. Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.