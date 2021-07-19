15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

Kurban Bayramı arifesinde bir anma programı düzenleyen 15 Temmuz Derneği üyeleri ve şehit yakınları, darbe girişimi sırasında FETÖ tarafından şehit edilen Akın Sertçelik, Murat Naiboğlu, Onur Kılıç ve Timur Aktemur'un mezarları başında bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitler için dualar edildi.

Özellikle şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görülürken, kabir ziyaretleri için mezarlıkta bulunan birçok vatandaş da yapılan dualara eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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