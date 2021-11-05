15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından kentin pek çok bölgesi sise gömüldü. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesinin ardından şehir hatları seferleri ve motor seferleri iptal edilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de sise gömüldüğü anlar vatandaşlar tarafındna cep telefonuyla kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

8 İLDE YOĞUN SİS GÖRÜLECEK

Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.

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