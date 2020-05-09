15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
09.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:10

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafikte rahatlamalar olunca İstanbul trafiğinin en önemli noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.

ARAÇ SAYIM İÇİN TAK KURULUYOR

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı. Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

ÇALIŞMALARIN BİR HAFTA İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor. Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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