Son dakika haberi... 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci için yaptırılan çeşme açıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde şehit olan Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci'nin Kahramankazan Asri Mezarlığı'na yaptırdığı çeşme törenle açıldı.

Törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit Lokman Biçinci'nin ailesi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene katılanlar buradan Asri Mezarlık içinde bulunan şehitliğe geçerek dua etti.

Şehit babası Recep Biçinci, AA muhabirine, oğlunun hatırasını yaşatmak için bu çeşmeyi yaptırdıklarını ifade ederek, "Oğlum Lokman'ı şehit vereli 4 yıl oldu ancak acısı hala yüreğimizde. Tek tesellimiz oğlumuzun hainlere karşı vatan için şehit olmasıdır. İstedik ki hem şehidimizin hatırası yaşasın hem de mezarlıkta yakınlarını ziyarete gelenler onun için dua etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş