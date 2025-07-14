15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz köprüler ücretsiz mi?

15 TEMMUZ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, devlet tarafından işletilen ve yap-işlet-devret modeli dışında kalan köprü ve otoyollarda resmi tatillerde ücretsiz geçiş uygulaması yapılıyor. Ancak özel şirketlerce işletilen geçiş noktalarında bu uygulama genellikle geçerli olmuyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, kamu tarafından işletilen köprüler arasında yer alıyor. Geçmiş resmi tatillerde olduğu gibi, 15 Temmuz 2025'te de bu köprülerden ücretsiz geçiş yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bilgiyi ilgili kurumların duyurusundan takip etmek gerekiyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 15 TEMMUZ'DA BEDAVA GEÇİŞE AÇIK OLACAK MI?

Osmangazi Köprüsü, yap-işlet-devret modeliyle özel bir şirket tarafından işletiliyor. Bu nedenle, resmi tatillerde bile genellikle ücretsiz geçiş uygulaması kapsamına alınmıyor. Dolayısıyla, 15 Temmuz 2025'te de Osmangazi Köprüsü'nden ücretli geçiş yapılması öngörülüyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 15 Temmuz 2025'te ücretsiz olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçmiş uygulamalara bakıldığında, bu otoyolun ücretsiz geçiş kapsamında olmadığı görülüyor. Kesin bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumların açıklamalarını takip etmek gerekiyor.

Sonuç olarak, 15 Temmuz'da hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair resmi açıklama yapılmadı. Ancak kamu işletmesindeki köprülerin ücretsiz, özel işletmelerdeki geçiş noktalarının ise ücretli olma ihtimali yüksek.