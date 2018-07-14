15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Bu Parkla Yeni Nesle Anlatılıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklara inen kahramanların hatıralarını yaşatarak gelecek nesillere aktaran park, genç ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla 2017 yılında açılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı, hain darbe girişiminin boyutlarını gelecek nesillere aktarıyor. Toplumun her kesiminden ve özellikle de gençlerin yoğun ilgi gösterdiği park, aylık ortalama 500 ziyaretçiyi ağırlıyor. 15 Temmuz Şehitleri anıtı, Türkiye darbeler tarihi sergi salonu, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, o gecenin sembol isimlerinden olan Şerife Boz ve kamyonu ile İstanbul Boğaz Köprüsü'nde yaşananların yaşatıldığı park, ziyaretçilerine o gece yaşananları adım adım aktarıyor. Parka gelen ziyaretçilere görevliler tarafından o gün ve sonrasında yaşananlar hakkında bilgiler veriliyor.

"Allah bizi korudu"

Parkı ziyarete gelen ve çok etkilendiğini dile getiren Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrenicisi 11 yaşındaki Ecesu İrem, "Bu parkı çok güzel yapmışlar. Gerçekten 15 Temmuz'u anlatan bir park. Ben çok duygulandım. Bizim vatandaşlarımız vatanına çok saygı gösteren, çok bağlı bireylerdir. Onları gördüğüm zaman çok duygulandım. İçim parçalandı. 15 Temmuz'da sokağa gitmiştim. Çok ağlamıştım 'ne yapacağız anne' diye. Ama Allah bizi korudu. Askerlerimiz geldi" dedi.

"Biz bir daha böyle bir kanlı darbe girişimine kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Parka herkesin gelmesi gerektiğini ifade eden 12 yaşındaki Ahmet Ali Ömeroğlu, "Darbe girişimi esnasında kamyon kullanan kadının maketini gördüm burada. Bize o gün yaşananları anlattılar. Şehitler Köprüsü'nün maketinden geçerken duygulandım. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Biz bir daha böyle bir kanlı darbe girişimine kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz bilinçlensin"

"Buraya geldiğimde çok duygulandım" diyen Gönül Asan, "Gerçekten o anları tekrar yaşadım. Çocuklarımızı getirdik buraya. Geleceğimiz bilinçlensin, bu Müslümanların ne şartlarla bu hake geldiğini, ne şartlarla birleştiğini bilsin istedik. Bu vatan, bu bayrak, bu millet öyle kolay yıkılamaz. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bir suikast değildir. Bütün Müslümanlara Türkiye'yi bölmek isteyenlerin yaptığı bir şeydir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ