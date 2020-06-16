15 Temmuz Gazisi ve TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu 15 Temmuz Gazisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman Atama Kararları'na göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

15 Temmuz Gazisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman Atama Kararları'na göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman "Atama Kararları" ile 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanı Turgut ASLAN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü ASLAN, 1962 yılında Çorum İli Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak başladığı göreve sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandı.

Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA