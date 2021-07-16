15 Temmuz Federasyonu Başkanı Emre Şahin, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katıldı
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15 Temmuz Federasyonu Başkanı Emre Şahin, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katıldı

15 Temmuz Federasyonu Başkanı Emre Şahin, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katıldı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, İstanbul'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ve anma törenlerine katıldı.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, İstanbul'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ve anma törenlerine katıldı.

15 Temmuz Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahin ve federasyon üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ve 15 Temmuz Şehidi Gazeteci Mustafa Cambaz'ın "Türkiye Ulu Camileri" adlı eserlerinin sergisini ziyaret etti.

Şahin, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşliğinde 15 Temmuz Şehidi Yılmaz Ercan anısına düzenlenen motorlu 15 Temmuz köprü turuna katıldı.

Etkinlikler ve anma törenleri 15 Temmuz Şehitler anıtında yapılan dualarla son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, "Vatanı ve milleti adına o gün sokaklara akın eden devletine destek olan ve FETÖ'cü terör örgütüne karşı galip gelen kahraman milletimize sonsuz şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum. Dünya tarihinde bir ilke imza atarak darbecilere, darbe yapan büyük Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyor, Allah'tan şehitlerimize rahmet gazilerimize ise tez zamanda şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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