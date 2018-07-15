- Vatandaşların kortej eşliğinde yürüyüşü

Vatandaşlardan görüntüler

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması

Sanatçı Uğur Işılak'ın konseri

Vali yücel Yavuz'un sanatçı Uğur Işılak'a hediye vermesi

TRABZON - Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğretmevi önünde toplanan il protokolü ve vatandaşlar Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Alanda sanatçı Uğur Işılak konser verdi.