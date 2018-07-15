15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- Vatandaşların kortej eşliğinde yürüyüşü Vatandaşlardan görüntüler Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması Sanatçı Uğur Işılak'ın konseri Vali yücel Yavuz'un sanatçı Uğur Işılak'a hediye vermesiTRABZON - Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
- Vatandaşların kortej eşliğinde yürüyüşü
Vatandaşlardan görüntüler
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması
Sanatçı Uğur Işılak'ın konseri
Vali yücel Yavuz'un sanatçı Uğur Işılak'a hediye vermesi
TRABZON - Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğretmevi önünde toplanan il protokolü ve vatandaşlar Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Alanda sanatçı Uğur Işılak konser verdi.