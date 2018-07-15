Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarını ziyaret ettiklerini, gece boyu etkinliklerin Atatürk Anıtı önünde devam edeceğini belirterek, "Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.