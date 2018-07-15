15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi, mevlit okutuldu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi, mevlit okutuldu.
Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Müftüsü İzzet Kendir ve protokol üyeleri, ilçedeki şehitliğe ziyarette bulundu.
Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Ulaş Merkez Camisi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu.
Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitleri rahmetle, minnetle, şükranla andıklarını söyledi.