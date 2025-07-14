15 Temmuz'da noterler açık mı?

15 Temmuz'da noterler açık mı?
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15 Temmuz'da noterler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı?

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve bu yıl da Salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı noterler de kapalı olacak.

15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl salı gününe denk gelmektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun şu şekildedir:

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

Resmi tatillerde nöbetçi noter uygulaması genellikle yapılmamaktadır. Ancak resmi tatil dışında nöbetçi noterler, Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabilmektedir. Nöbetçi noterlerin hangi günler ve nerede hizmet verdiğini öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

• Türkiye Noterler Birliği resmi web sitesine gidin.

• Ana sayfada bulunan "Nöbetçi Noter Sorgulama" bölümüne tıklayın.

• İl ve ilçe bilgilerini girerek, nöbetçi noterleri sorgulayın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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