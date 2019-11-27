15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu

27.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:40

Isparta'da, 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Dernek binasında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi.

Dernek Başkanı Ramazan Çapan, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çok önemli bir mesleği icra ettiğini söyledi.

Öğretmenlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çapan, "Bize her şeyden önce değerlerimizi öğreten o kutsal öğretmenlik mesleğinin kutlu neferleri, adanmış gönüllere saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Programa, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA