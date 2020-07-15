15 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
15.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:47
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:45 Aramızda Kalsın
03:20 Dolunay
04:00 Dolunay
04:45 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Dolunay
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Zehir Hafiye
21:45 Zehir Hafiye
23:30 Çember: Acı İntikam
Kaynak: InterSinema.com