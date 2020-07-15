15 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:45 Aramızda Kalsın 03:20 Dolunay 04:00 Dolunay 04:45 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Dolunay 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Zehir Hafiye 21:45 Zehir Hafiye 23:30 Çember: Acı İntikam Kaynak: InterSinema.com