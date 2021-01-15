15 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 28. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo Cuma günleri ekranlara geliyor. Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler 15 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 28. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 28. yeni bölüm fragmanı izle! merakla araştırıyor! İşte detayları!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'da heyecan sürüyor! Fragmanı heyecan yaratan Ramo bu akşam merakla bekleniyor. Peki, 15 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 28. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 28. yeni bölüm fragmanı izle!

BUGÜN RAMO VAR MI? RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölümü 28. bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarına gelecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, 26. bölümde Yavuz'u öldürdü ve bu öldürmeyle kendi ölüm fermanını da imzalamış oldu! Cihangir'in adamları ve Mazhar Ramo'nun peşine takıldı! Sibel ve tüm aile Ramo'yu aradılar. Ramo'dan hiçbir iz bulamayanlar merak ettiler! Ölüm kalım savaşı veren Ramo sonunda bulundu!

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RAMO 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!