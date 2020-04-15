15 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
15 Nisan 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
15.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Lütfen Beklemede Kal
01:45 Yeni Gelin
04:00 Kuaförüm Sensin
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Kapıcılar Kralı
23:45 Lütfen Beklemede Kal
Kaynak: InterSinema.com