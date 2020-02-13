15 metrelik su kuyusuna atlayan kadın öldü

13.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:43

AYDIN'ın Çine ilçesinde Fatma Ö. (66), 15 metrelik su kuyusuna atlayarak, yaşamına son verdi. Yakınları, Fatma Ö.'nün bir süredir mide ağrısı çektiğini öne sürdü.

Çine'nin kırsal Evciler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Fatma Ö., saat 08.00 sıralarında, komşusunun bahçesindeki su kuyusunun başına gitti. Yakınlarının süredir mide ağrısı şikayeti olduğunu söylediği Fatma Ö., kendisini 3'te 1'i suyla dolu, 15 metre derinliğindeki kuyuya bıraktı. Fatma Ö.'nün kuyuya atladığını gören yakınları, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatla indikleri kuyudan Fatma Ö.'yü çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Fatma Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA