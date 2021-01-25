15 gün önce kendisini vurduğu husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı
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15 gün önce kendisini vurduğu husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:26

Kırıkkale'de bir şahıs, 15 gün önce kendisini tabancayla vuran husumetlisini şehir meydanında kurşunladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Saat 11.50 sıralarında merkez Cumhuriyet Meydanı Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli kişi, polis merkezinde denetim serbestlik imzasını attıktan sonra evinden ruhsatsız tabancasını alarak meydana gitti.

2 EL ATEŞ ETTİ

O sırada husumetli olduğu A.Y.'yi görür görmez tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunlanan A.Y., sağ ayak bileği ve kalçasından yaralanarak yere yığıldı. Polisler ise anında olaya müdahale ederek G.K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti tabancaya da el konulurken polis ekipleri de meydanda oluşan kalabalığın önüne geçmek için sık sık uyarılarda bulundu.

15 GÜN ÖNCE VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı A.Y.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, A.Y. isimli şahsın, Ovacık Mahallesi Melek Girmez Sokak'ta 15 gün önce G.K.'yı tabancayla ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

15 gün önce kendisini vurduğu husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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