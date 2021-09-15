15 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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15 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
15 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

15 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

04:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:25 Tövbeler Olsun

08:35 Kalk Gidelim

12:10 Benim Adım Melek

15:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

23:25 Dünya Hali

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Haber: 15 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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