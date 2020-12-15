15 Aralık Süper Loto Çekilişi

15 Aralık Süper Loto çekilişine sadece saatler kaldı! Bu Süper Loto çekilişinde 20.161.363 TL değerinde devreden büyük ikramiye şanslı kişiyi/kişileri bekliyor! Binlerce şans oyunu sever yeni Süper Loto çekilişini bekliyor. Peki Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto nasıl oynanır?

Son olarak 13 Aralık 2020 tarihinde yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye kimseye çıkmadı. Tam 20.161.363 TL devreden Süper Loto 15 Aralık 2020 tarihinde tekrar çekilecek. Binlerce şans oyunu sever, yüzünü güldüren bu rakamın hayaliyle bugün Süper Loto oynayacak. Süper Loto çekilişine sadece saatler kaldı!

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafınca yapılacak olan Süper Loto çekilişinin bir sonraki ayağı bugün yani 15 Aralık 2020 tarihinde çekilecek. En son 13 Aralık'ta yapılan çekilişin devrettiği tutarla beraber şans oyunu severler 20.161.363 TL değerindeki büyük ikramiye için oynayacak! 15 Aralık 2020 Süper Loto saat 21:30'da çekilecek!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto eskiden sadece bayilerde oynanırken, şimdi Milli Piyango İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de oynanabiliyor. Oyunun mantığı ve oynama şekli her ikisinde de ayı şekilde ilerliyor. Oyunu yine bayilerde olduğu gibi dilerseniz kendi şanslı numaralarınızla kendiniz oynayabilirsiniz, dilerseniz sistem sizin yerinize oynayabilir. Yapmanız gereken tek şey kaç kolon oynayacaksanız her bir kolondaki 60 rakamdan dilediğiniz 6 rakamı seçmek!

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