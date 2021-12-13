140. kez intihara kalkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

140. kez intihara kalkıştı

140. kez intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize'nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

SİİRT (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize'nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hasan İ.'nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı. - RİZE

140. kez intihara kalkıştı

140. kez intihara kalkıştı

140. kez intihara kalkıştı

140. kez intihara kalkıştı

Bartın'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Bartın'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

 Yorganın içine giren yavru kedisini fark etmeyerek çamaşır makinesine attı

Yorganın içine giren yavru kedisini fark etmeyerek çamaşır makinesine attı

 Hayali ihracatla 750 milyon liralık vurgunun detayları belli oldu

Hayali ihracatla 750 milyon liralık vurgunun detayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title