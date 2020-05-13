14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 sene önce boşanan şarkıcı Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı. Eski eşiyle kutlama yapan Çelik, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

2005 yılında evliliklerini sonlandıran ve bir çocukları olan Çelik ile Buket Saygı, aralarındaki bağı koparmadı. Görüşmeye devam eden çift, peş peşe olan doğum günlerini de beraber kutladı.

KARANTİNADA DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Eski eşiyle kutlama yaparken bir video çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan 54 yaşındaki Çelik, "Pasta bulamadık ne yapalım" derken , şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi. Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

EVLİLİKLERİ 3 YIL SÜRDÜ

2002 yılında nikah masasına oturan Çelik ve Buket Saygı, 2005 yılında boşandı. Çiftin Atilla Ata adını verdikleri bir erkek çocukları var.