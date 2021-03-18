14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi
Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu inşaata çağırdıktan sonra cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki inşaat bekçisi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 2017 yılında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki inşaat bekçisi İ.Ç., markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulunmuştu. Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakılmıştı.
'SARKINTILIK DÜZEYİNDE KALDI'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.