14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi
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14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi

18.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:40
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu inşaata çağırdıktan sonra cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki inşaat bekçisi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2017 yılında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki inşaat bekçisi İ.Ç., markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulunmuştu. Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakılmıştı.

'SARKINTILIK DÜZEYİNDE KALDI'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Haber Yorumları (3)
KİMENE: HAHAHA HUHUHU HİHİHİHİ CEZA Mİ ÖDÜL MÜ ETME BULMA DÜNYASİ ÖDÜL VERENLER ÖBÜR DÜNYA DA NELER NELER GÖRÜR ORASİNİ DA RABBİMİZ BİLİR
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ÜLKÜCÜ REİS: kayserili ülkücüler adamsanız bu adamın cezasını siz kesin
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YORUM: Ulan bişey diyecem de kalsın !!!, siz anladınız diyeceklerimi!!!
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