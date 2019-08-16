14. Ulubey Kanyon Festivali başladı

16.08.2019 20:37

14. Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali düzenlenen törenle başladı.

Ulubey Kanyonları Çamlık Festival Alanı'ndaki açılış töreninde konuşan Uşak Vali Vekili Sait Topoğlu, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'nu daha güçlü şekilde tanıtmak amacıyla bu yıl 14. kez düzenlenen festivalin bölge halkı için önemli olduğunu söyledi.

Kanyon bölgesinin her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini belirten Topoğlu, doğa harikası bölgenin korunması ve tanıtılması için herkese görev düştüğünü belirtti.

Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın ise kanyon bölgesinin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, festivalin bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da kanyonun zemininden akan Dokuzsele Deresi'ndeki kirliliğin son bulması için çalışma yapıldığını belirterek, renkli bir festival programı hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, fotoğraf ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi, stantlar gezildi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Üç gün sürecek festivalde cirit ve havai fişek gösterisi ile konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA