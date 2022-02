14 Şubat'ta Türkyılmaz'dan yaşlılara anlamlı ziyaret

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle Yahşihan ilçesinde bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde yaşlı çiftleri ziyaret ederek dua isteyen Başkan Türkyılmaz, yaşlıları unutmayıp 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Her zaman ve her koşulda yaşlıların yanında olduklarını ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiyi en çok hak eden yaşlılarımızı unutmadık. Çiçeğimizi ve çikolatamızı alıp bizim için çok önemli olan değerlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Tabi normal şartlarda imkânlar dâhilinde büyüklerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ama bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgiyi en çok hak ettikleri için yaşlılarımızı ziyarete geldik ve onların hayır duasını almak için yanlarındayız. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimiz bizim için her zaman dua kapımızdır. Rabbim büyüklerimize her zaman sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bugün ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızın şahsında tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

