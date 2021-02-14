14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
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14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

14.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 06:47
14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Virüs

05:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:45 Afacan Beşler 3

09:45 Afacan Beşler 4

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

14:00 Menajerimi Ara

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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