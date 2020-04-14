14 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
14 Nisan 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
14.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Güzel Köylü
00:50 Kiralık Aşk
02:30 Kiralık Aşk
02:40 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
04:50 Erkenci Kuş
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Güldüy Güldüy
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Eyvah Eyvah 2
Kaynak: InterSinema.com