Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti

14.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:50

Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti.

Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atillahan İrkin ile önce Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin acil servisinde görevli doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Doğan, hastanenin pandemi bölümünde aşı ve tedavide görevli sağlık çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti.

Başkan Yardımcısı Doğan ve beraberindekiler, buradan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek filyasyon ekibinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, "Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu, özellikle bu zor süreçte kendilerine her zaman destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade ettik. Belediye olarak pandemi sürecinde de özellikle kendilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağladık. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti
Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti
Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti
Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramankazan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına kırmızı gül hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:51:34. #1.15#
title