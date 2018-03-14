Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Er, yayımladığı mesajında, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladığı bildirdi.

Türkiye'de fedakarca çalışan hekimlerin ve sağlık personellerinin her türlü bilgi, araç ve donanıma sahip olduğunu belirten Er, şunları kaydetti:

"Doktorlarımızın ve sağlık personellerimizin çalışma şartları daha da iyileştirilerek, kutsal görevlerini daha rahat yapmaları sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin her köşesinde vatandaşlara eşit sağlık hizmeti veren, sağlığımızı emanet ettiğimiz, kutsal mesleği sabırla ve sevgiyle yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Görevi sırasında şehit olan tüm sağlık personellerini de rahmet ve minnetle anıyorum."