14 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı 14 Haziran 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 01:10 Geniş Aile 02:10 Kanıt 02:30 Rehber 03:20 Çocuklar Duymasın 03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir 05:00 Geniş Aile 05:30 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 07:30 İkizler Memo-Can 10:00 Geniş Aile 12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 13:00 Çok Gezenti Bizim Ora 13:15 Rehber 14:30 Çocuklar Duymasın 16:15 Akasya Durağı 19:00 Kelime Oyunu 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:45 Kanıt Kaynak: InterSinema.com