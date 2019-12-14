14 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı
14 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:00 Şampiyon
05:20 Seksenler
05:25 1'de Bugün
05:35 Ömür Dediğin
06:05 6 Mantı
06:15 Ömür Dediğin
07:00 6 Mantı
07:15 Beni Böyle Sev
08:10 Beni Böyle Sev
09:40 1'de Bugün
09:50 Aileler Yarışıyor
10:20 1'de Bugün
10:30 Tozkoparan
12:10 Şampiyon
15:20 Benim Adım Melek
15:25 1'de Bugün
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim